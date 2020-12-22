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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Kütahya Domaniç’e mevsimin ilk karı yağdı

- Kütahya Domaniç’e mevsimin ilk karı yağdı

-Domaniç Kocayayla Geçidinden görüntüler

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Kar Yağışı 


- Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışı düşerken, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, sabahın erken saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı karayolunu beyaza bürüdü. Yoğun sisle birlikte ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşandı. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. (TY-EFE)
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