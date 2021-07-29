Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

- Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde çıkan orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samrık Deresi Mevkii'nde çıkan orman yangınında ilk belirlemelere göre, yaklaşık 5 hektarlık karaçam ormanının zarar gördüğü bildirildi. Yangına bir helikopter ve 20 arazöz, 10 yangın söndürme tankı ve yüzlerce gönüllü vatandaşın müdahale ettiği belirtildi. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım