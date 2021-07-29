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Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Söndürme çalışmaları.

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Yangın Altın Orman Yangını Helikopter Trol 


- Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde çıkan orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samrık Deresi Mevkii'nde çıkan orman yangınında ilk belirlemelere göre, yaklaşık 5 hektarlık karaçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.
Yangına bir helikopter ve 20 arazöz, 10 yangın söndürme tankı ve yüzlerce gönüllü vatandaşın müdahale ettiği belirtildi. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.
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