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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kütahya’da yakalanan kurt, tedavi için Afyonkarahisar’a gönderildi

Kütahya’da yakalanan kurt, tedavi için Afyonkarahisar’a gönderildi

KÜTAHYA İL MERKEZİNDE YAKALANAN KURTUN GÖRÜNTÜLERİ

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

İlk Müdahale Akalan Karahisar 


- Kütahya’da il merkezinde yakalanan kurt, Belediye Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisine devam edilebilmesi için DKMP 5. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bir süre önce Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları tarafından Ali Paşa Mahallesi Söğütlü Çeşme Camii bahçesinden veteriner hekimler tarafından yakalanan kurta ilk müdahale bakımevinde yapıldı. Kurt, daha sonra tedavisine devam edilebilmek üzere DKMP 5. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavisine devam edilecek olan kurtun, tedavisinin ardından doğaya geri salınacağı belirtildi.
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