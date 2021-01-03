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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kütahya'da veterinerlik hizmetleri artık daha donanımlı

Kütahya'da veterinerlik hizmetleri artık daha donanımlı

Araç

İsaf Gesi Hayvan Sokak Hayvanları 

-Başkanı aracı incelemesi
-Başkanın açıklaması

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'da, sokak hayvanları için özel olarak Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yeni bir araç dizayn edildi. Sokak hayvanları için gereken her imkanı sağlayan Kütahya Belediyesi, bu noktada bölgesinde Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Son olarak sokak hayvanlarının nakli, bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanması için özel olarak 15 hayvanın taşınabileceği bir araç dizayn edildi. Başkan Işık, "Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğümüz tarafından Kütahya'da yaşayan canlılarımızın daha rahat bir şekilde taşınabilmesi, gerekli müdahalelerin yapılabilmesi ve konforlu bir şekilde onların buralarda misafir edilmesi amacıyla hazırlanmış özel aracımızın hizmete sunulduğu gün. Bu aracımızı tanıtım amacı ile burada toplandık. Aracımız 15 hayvanı aynı anda alarak taşıyıp müdahale için gerekli yerlere götürebilecek kapasitesi var. İçerisinde 200 litrelik temiz su deposu ve anti bakteriyel platformlarla donatılmış Türkiye'nin en modern araçlarından birisini şehrimize kazandırdık. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğümüze ve buradan yararlanacak tüm hemşerilerimize hayırlı olsun, canlılarımıza hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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