Kütahya'da tütün üreticisi giderek azaldı

-Mustafa Görünmez Ve Yüksel Kayaaltı İsimli Tütün Üreticilerinin Açıklamaları



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- "Tütünkent" diye anılan Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyünde uygulanan düşük fiyat politikaları yüzünden tütün eken üretici sayısının 300’lerden 40’a düştüğü bildirildi.

Köylerinde önceki yıllarda köyün tamamına yakınının geçimini tütün üretimi yaparak sağladığını, bu nedenle köylerinin "Tütünkent" adını aldığını söyleyen tütün üreticilerinden Yüksel Kayaaltı,” Yöremizde 80 yıldan beri nikotini yüksek Sarıbağlar cinsi tütün üretimi gerçekleştirmekteyiz. Tütün alımını devletin yaptığı yıllarda emeğimizin karşılığını alıyorduk. Ama alımların şirketlere verilmesinden sonra şirketlerin tütünleri istediği fiyattan alması, emeğinin karşılığını alamayan çiftçilerimizin tütün ekimini bırakmasına neden olmuştur. Uygulanan düşük fiyat politikası ve kota yüzünden tütün eken çiftçi sayısı 300’lerden bugün 40’a düşmüştür. Köyümüzde başka gelir kaynağı olmadığından çiftçilerimiz tütün ekimini bırakıp köyden göç etmeye, ya da hayvancılık yapmaya başladılar. Tütün çiftçinin en zahmetli ürettiği sanayi ürünlerinin başında gelmektedir. Bu yıl çiftçilerimizin anlaşma yaptığı şirketler tütüne 27 TL başfiyat verdi. Ancak ürününü 26 TL’den satan üreticilerde var. Devletten tütün başfiyatı konusunda destek bekliyoruz” diye konuştu.

Hasanlar köyünde 2020 yılı ürünü tütün, üreticilerinin anlaşmalı olduğu iki firma tarafından kilosu 27 TL başfiyatla yaklaşık 40 ton tütün alımı yapıldı. (MA-EFE)



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