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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kütahya’da tefeci operasyonu: 4 gözaltı

Kütahya’da tefeci operasyonu: 4 gözaltı

Şüphelilerin adliye getirilmesi

Polis Tefecilik Tefeci Operasyonu 

-Ele geçirilen malzemeler

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kütahya’da bir süre önce intihar eden Mevlüt K. ile ilgili Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan araştırma neticesinde, maktulün irtibatlı olduğu tefecilik yapan şahıslar tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonunda vatandaşlara yüksek faizle para verenlerin K.Ç., T.A., M.K. ve H.D. adlı kişiler olduğu belirlendi. Beş adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 4 zanlının ikamet ve araçlarında yapılan aramada senet, borç listesi ve tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlı emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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