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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kütahya'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Kütahya'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Araçlar

Bebek Trafik Kazası Bild Karahisar 

-Görevliler
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-Detaylar

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu Zafertepe Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet İbiş yönetimindeki 43 NP 585 plakalı tır, aynı istikamete gitmekte olan Ramazan Yenilmez idaresindeki 43 ABE 269 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Ramazan Yenilmez (30) ile Zeynep Yenilmez (20) ve 2 aylık bebek Ecrin Yenilmez yaralandı. Araçta sıkışan Ramazan Yenilmez, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa taşındı. Yaralılar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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