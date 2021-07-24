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Kütahya'da koronavirüs sebebiyle bin 666 kişi hayatını kaybetti
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kütahya'da koronavirüs sebebiyle bin 666 kişi hayatını kaybetti

Kütahya'da koronavirüs sebebiyle bin 666 kişi hayatını kaybetti

Kütahya'nın cadde ve sokakları.

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-Kütahya'nın havadan görüntüsü.

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’da koronavirüs (Covid-19) sebebiyle bin 666 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Mart 2020'den bu yana bin 666 vefata yeni canların eklenmemesi için tedbir uyarıları art arda gelirken Vali Ali Çelik, sonbaharda yüksek vaka sayılarıyla karşı karşıya kalmamak için vatandaşlardan temastan kaçınmalarını istedi. Bu arada, Kütahya il genelinde birinci doz aşıda yüzde 63.6'ya ulaşıldığı belirtildi. Öte yandan, koronavirüs vaka artışında Kütahya'nın Ege bölgesinde 100 bin kişide 61,63 ile birinci durumda olduğu kaydedildi.
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