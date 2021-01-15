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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Kütahya'da kar yağışı etkili oluyor

- Kütahya'da kar yağışı etkili oluyor

Karlı cadde ve sokaklar.

Karayolları Trafik Kazası Bild Karahisar Kar Yağışı 

-Vatandaşlar.
-Küreme çalışmaları.
-Vatandaşların görüşü.
-Drone ile havadan görüntü.

( KÜTAHYA -DRONE) KÜTAHYA

- Kütahya’da mevsimin ilk yoğun kar yağışı vatandaşları sevindirirken beyaz güzellik İHA tarafından havadan da görüntülendi. Aylardır hasretle beklenin kar yağışı vatandaşlar arasında memnuniyet ile karşılandı. Kar yağışının zaman zaman ulaşımı aksattığı Kütahya'da, belediye ile karayolları ekipleri şehir merkezi ve şehirlerarası yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Kütahya Belediyesi ekipleri şehir merkezindeki yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Kütahya Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerinin Kütahya - Eskişehir ve Kütahya - Afyonkarahisar yollarında araçların zincirsiz veya kar lastiksiz yola çıkmalarına izin vermediği bildirildi.
Bu arada, Kütahya - Eskişehir ve Kütahya - Afyonkarahisar yollarında kar ve buzlanma sebebiyle çok sayıda maddi yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Şehir merkezinde kar kalındığı 7 santimetre olarak ölçüldü. Kütahya'daki beyaz güzellik, İHA tarafından havadan da görüntülendi.
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