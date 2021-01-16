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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kütahya'da kar keyfi şölene dönüştü

Kütahya'da kar keyfi şölene dönüştü

Kartopu oynayanlar.

Kar Kalınlığı Kar Yağışı 

-Müzik eşliğinde oyun.
-Kara yollarındaki yoğunluk.
-Vatandaşların röportajları

( KÜTAHYA )- Önce kartopu oynadılar, sonra müzik eşleğinde gönüllerince eğlendiler KÜTAHYA

- Kütahya'da bir grup vatandaş, kar keyfi adeta bir şölene dönüştü. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir grup vatandaş önce kartopu oynadı, sonra da karın üzerinde müzik eşleğinde gönüllerince eğlendi. Uzun süredir kar yağışını beklediklerini belirten vatandaşlar, "Beyaz güzelliği özlemişiz. Bir kaz saat içinde şehrimizin her tarafı beyaza böründü. Bizler de sokak kısıtlamasını göz önünde bulundurarak, yürüme mesafesinde karın tadını çıkarttık" dediler. Bu arada, Kütahya'da kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği belirtildi. (EFE-)
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