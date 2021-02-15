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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kütahya'da kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Kütahya'da kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Kar manzaları.

Kar Kalınlığı Bild Karahisar Kar Yağışı 

-Araçlarını kardan temizleyen vatandaşlar.
-İş yerlerini önünü temizleyen vatandaşlar.
-Belediye ekiplerinin çalışmaları.
-Vatandaşların açıklaması.
-Tarihi Hisar Kalesi'nin havadan görüntüsü.
-Şehrin havadan çekilen görüntüsü

( KÜTAHYA ) -- Beyaza bürünün Kütahya Hisar Kalesi'nin havan çekilen görüntüsü adeta büyüledi KÜTAHYA

- Kütahya’da gece başlayan ve halen aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının zaman zaman ulaşımı aksattığı Kütahya'da, belediye ile Karayolları ekipleri şehir merkezi ve şehirlerarası yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Kütahya Belediyesi ekipleri şehir merkezindeki yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Kütahya Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerinin Kütahya-Tavşanlı, Kütahya-Eskişehir ve Kütahya-Afyonkarahisar yollarında araçların zincirsiz veya kar lastiksiz gidişine izin vermediği bildirildi.
Şehir merkezinde kar kalındığı 25 santimetre olarak ölçüldü. Vatandaşlar, kar yağışını sevinçle karşıladıklarını ifade etti.
Kütahya'daki beyaz güzellik, İHA tarafından havadan da görüntülendi. Bu arada, beyaza bürünün Kütahya Hisar Kalesi'nin havan çekilen görüntüsü adeta büyülerken, kentte kar yağışının hafta boyunca etkili olacağı belirtildi. (EFE-Y)
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