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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kütahya'da faciadan dönüldü

Kütahya'da faciadan dönüldü

Yakılan ev.

Bild Oturma Odası Şiddetli Rüzgar 

-Bitişikteki ev.
-Ekiplerin moloz kaldırma çalışması.
-Evin yıkılan çatısı ve iki odası.
-Kurtarılan 2 çocuk ve annenin açıklaması.
-Babanın açıklaması.

( KÜTAHYA )- Şiddetli rüzgar hayatı felç ederken, bir evin duvarı bitişikteki evin çatısını yıktı, iki oda kullanılamaz hale geldi- Olayda anne, 2 evladının enkaz altında kalmasını son anda önledi KÜTAHYA

- Kütahya'da hızı saatte 50 kilometreye varan şiddetli rüzgar hayatı felç ederken, bir evin duvarı bitişikteki evin çatısını yıktı, iki oda kullanılamaz hale geldi. Olayda anne, 2 evladının enkaz altında kalmasını son anda önledi. Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Tayfun Sokak'ta Zeki Uzman ve ailesinin oturduğu tek katlı evin üzerine, kentsel dönüşüm sebebiyle bir süre önce yıkım çalışması yapılan ve ara verilen 3 katlı binanın duvarı rüzgarın da etkisiyle parçalar halinde yıkıldı. Bu sırada gürültüyü duyan anne İnci Uzman, çocukları 7 aylık Efe ve 13 yaşındaki oğlu Muhittin'i yanına alarak can hayliyle kendini dışarıya attı. Aile daha sonra durumu belediye yetkililerine bildirdi. Evin oturma odası ve mutfak bölümü tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Baba Zeki Uzman, "Bugün şiddetli rüzgar vardı. Yandaki binanın duvarı bir anda bizim evin üzerine düştü, evimin iki odası tamamen yıkıldı" dedi.
Anne İnce Uzman ise, olayda çocuklarının yara almadan kurtarmanın sevinci içerisinde olduğunu kaydetti.
Ekipleri molozları kaldırırken, ailenin zararının belediye tarafından karşılanacağı belirtildi.
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