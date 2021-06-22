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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kütahya'da etkili sağanak sele dönüştü

Kütahya'da etkili sağanak sele dönüştü

Araçların sel sularında ilerlemesi.

Yağmur Sağanak Yağış Tarım Altın Sağanak 

-Vatandaşların açıklaması.
-Lütfiye köyündeki sel görüntüleri.
-Sel suları altındaki tarım arazileri.

( KÜTAHYA )- Ulaşım aksadı, ekili alanlar sular altında kaldı KÜTAHYA

- Kütahya'da etkili olan şiddetli sağanak yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, 75. Yıl Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde sürücülere zor anlar yaşattı. Yaklaşık 15 dakika süren yağış sonrası tıkanan rögarlar görevliler tarafından açıldı. Bu arada yağış, Kütahya merkeze bağlı Lütfiye köyünde de etkili oldu. Yumaklı Çayı'nın taşması sonucu ekili alanlar sular altında kaldı. Üreticiler, sel sularını kendi imkanlarıyla tahliye etti. Yetkililerin zarar tespiti için bölgeye hareket ettiği öğrenildi. (EFE-Y)
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