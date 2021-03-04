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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kütahya'da 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında korona virüs denetimi

Kütahya'da 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında korona virüs denetimi

İş yerlerine denetim.

Aritas Muttalip Yasaklar Trol 

-Vali Çelik'in açıklaması.

( KÜTAHYA )- İl genelinde bin 200 kişi sahada denetimlere katıldı KÜTAHYA

- Kütahya'da kontrollü normalleşme dönemine geçilmesinin ardından 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.
Vali Ali Çelik, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulmuttalip Aksoy ile birlikte, Atatürk Bulvarı üzerindeki iş yerlerinin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol etti. Kütahya’nın Türkiye Risk Haritasına göre turuncu renkle “Yüksek riskli” iller arasında yer aldığına belirten Vali Çelik, iş yeri sahiplerinden ve vatandaşlardan kurallara harfiyen uymalarını, turuncudan kırmızıya geçmeleri durumunda yeniden yasakların başlayacağı uyarısında bulundu. Vali Çelik, Kütahya il genelinde bin 200 kişiyle sahada olduklarını dile getirdi.
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