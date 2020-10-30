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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kütahya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı

Kütahya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı

4 Şüphelinin adliyeye getirilmesi

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Güvenlik Güçleri Akalan Uluslararası Terör Örgütü 


- DEAŞ terör örgütüne mensup oldukları ve uluslararası listelerde de isimleri geçen 4 kişi, Kütahya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince yakalandı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, 4 kişiyi gözaltına aldı. Suriye, Haseke/Daşişa'da bulunan DEAŞ terör örgütünün karargahına yönelik, 2018 yılında gerçekleştirilen baskında, örgüt mensuplarının kimlik bilgilerinin bulunduğu liste ele geçirilmişti. Türk güvenlik güçlerince bu listede adı bulunan kişilerin aranmasına başlanmıştı. Listede adları bulunan A.A., B.A., R.D. ve T.S. isimli yabancı uyruklu kişiler, yapılan operasyonda yakalandı. DEAŞ'lı 4 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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