Kütahya'da aşırı hız ve dikkatsizlik MOBESE kameralarında



- Kütahya'da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde Kütahya'da meydana gelen 4 ayrı trafik kazası MOBESE kameralarınca kaydedildi. Kayda geçen kazaların tek nedeni kurallara uymama ve dikkatsizlik. Kentin farklı noktalarına yerleştirilen MOBESE kameraları tarafından kaydedilen kazalarda neyse ki korkulan olmazken, MOBESE'lere yansıyan kazaların en çok aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği dikkatlerden kaçmıyor.

