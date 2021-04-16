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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kütahya'da 2 buçuk kilo kokain ele geçirildi

Kütahya'da 2 buçuk kilo kokain ele geçirildi

PAKETİN AÇILMASI

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Polis Noktası Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri 


- Kütahya'da polis ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada 2 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda İ.K. isimli şahsın uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığını belirlemesi üzerine aracı takibe alındı. Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan araçtaki İ.K'nin sırt çantasında yapılan aramada, 2,5 kilogram kokain ele geçirildi. Şüpheli İ.K., gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne getirildi.
Burada ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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