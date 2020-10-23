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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kütahya Cezaevi'ndeki yangın söndürüldü

Kütahya Cezaevi'ndeki yangın söndürüldü

cezaevinden görüntü

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Psikoloji Müebbet Hapis Hapis Cezası Yangına Müdahale 

-dumanların yükselmesi
-ekiplerden görüntü
-ekiplerin müdahalesi
-röportaj
-detaylar

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi D blokta çıkan yangın söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi D blok 5 numarada adli mahkumların kaldığı, toplam 26 kişinin bulunduğu yatakhane bölümünde “eşini öldürmekten dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan” hükümözlü Erkan T.'nin yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle yatak ve battaniyeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. Kütahya itfaiye ekiplerince ve cezaevi görevlilerince yangına müdahale edilirken, yaklaşık 40 dakikalık çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın söz konusu olmadığı bildirildi.

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