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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KÜTAHYA - Ağaca çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

KÜTAHYA - Ağaca çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

- Olay yerinden görüntüler - Kaza yapan araçtan görüntüler - Polis ekiplerinin kazaya müdahalesi - Hayatını kaybeden kişinin cesedinin cenaze aracına konulmasıAğaca çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybettiKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'da, refüjdeki ağaca çarpan otomobil sürücüsü, olay yerinde yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Mehmet Sağır'ın (23) kullandığı 59 YT 446 plakalı otomobil, Kütahya - Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Çarpmanın etkisiyle otomobilden fırlayan Sağır'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Sağır'ın cenazesi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis Cenaze Cenaze Aracı Karahisar Polis Ekipleri 

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