Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda can pazarı

-Vatandaşların yaralıları sırt üstü yatırması

-Yaşanan can pazarı

-Sağlık görevlilerin müdahalesi

-Otomobil



( KÜTAHYA - ÖZEL)- Vatandaşlar, yaralıları sırt üstü yatırarak sağlık görevlilerinin olay yerine gelmesini bekledi- Yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı KÜTAHYA



- Kütahya'da otomobilin taklalar atarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 28. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kütahya'dan Afyonkarahisar'a gitmekte olan Kudret Aşçıoğlu yönetimindeki 03 PP 160 plakalı otomobil, seyir halindeyken taklalar atarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü Kudret Aşçıoğlu ve yanında yolcu olarak bulunan İsa Avcı yaralandı. Yaralıların imdadına yoldan geçen yolcu ve sürücüler yetişti. Vatandaşlar, yaralıları sırt üstü yatırarak sağlık görevlilerinin olay yerine gelmesini bekledi. Bu sırada yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.