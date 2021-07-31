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Kuşadasında kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kuşadasında kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Kuşadasında kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

-Kaza yerinden genel görüntü

( AYDIN ) AYDIN

Savaş Jandarma Trafik Kazası Altın 


- Kuşadası-Selçuk karayolunda meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası-Selçuk karayolunda kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile savaş alanına dönen yolda yaralılar yola savruldu. Yaralılar ambulanslarla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 9 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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