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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kuşadası yerel üretici pazarında bahar bereketi

Kuşadası yerel üretici pazarında bahar bereketi

Pazar yerinden genel görüntü

( AYDIN ) AYDIN

Yumurta Bazlama Gözleme Sağlıklı Beslenme Yaprak Sarma 


- Kuşadası Belediyesi tarafından açılan Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı’nda tezgahları baharın müjdecisi otlar süslerken şifa kaynağı, karaciğer dostu enginar da tezgahlardaki yerini yavaş yavaş almaya başladı.
Kuşadası’nda her Perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak’ta kurulan yerel üretici pazarı uygun fiyata doğal ve sağlıklı beslenmek isteyenlerin vazgeçilmez uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Kirazlı, Caferli, Çınar ve Soğucak mahallelerinde yaşayan yerel üreticilerin iyi tarım uygulamaları ile ürettikleri mevsimlik ürünlerini satışa sunduğu Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı’nda kadınlar tarafından yapılan yerel tatlar da bulunuyor. İçli köfteden yaprak sarmasına, otlu börekten keşkek ve aşureye kadar birbirinden lezzetli yiyeceklerin büyük rağbet gördüğü pazarda, doğal yollarla üretilen yumurta, bal ve süt gibi hayvansal ürünler de yer alıyor. Pandemi nedeniyle gözleme ve bazlama satışının olmadığı pazarda tezgahları baharın müjdecisi otlar, sebze fideleri ve enginar süslemeye başladı.
Ege Mutfağı’nın baş tacı olan radikadan kuzukulağına, turp otundan sarmaşığa, hindibadan arapsaçına kadar çeşitli otlarla yeşile bürünen tezgâhlara bu dönemde, bahçesine ve balkonuna sebze dikmek isteyenler de büyük ilgi gösteriyor. Enginar da pazarın gözdeleri arasında yer alıyor.
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