Kuşadası Setur Marina’ya ‘güven’ tam

-Setur Kuşadası Marina Müdürü Hakan Tellioğlu ile röportaj

-Alınan önlemlerden genel ve detay görüntüler.



( AYDIN ) AYDIN



- Korona virüs salgınında ziyaretçilerin turistik tesislerde hijyenik bir ortamda konaklamasını sağlayan Güvenli Turizm Sertifikası’nı, marina sektöründe Türkiye’de ilk alan ‘Setur Marinaları’ oldu. Setur Kuşadası Marina Müdürü Hakan Tellioğlu, “Pandemi sürecinde misafirlerimizin sağlığı bizim için her zaman ön planda oldu. Sertifikayı aldığımız için çok mutluyuz” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını, günlük hayattaki birçok alışkanlığı değiştirdi. Pandemi nedeniyle turizm sektöründe tesisler bulaş riskini en aza indirgemek için yeniden düzenlendi.

Bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde Güvenli Turizm Sertifikası uygulaması hayata geçirildi. Belgeyi marina sektöründe Türkiye’de ilk alan ise ‘Setur Marinaları’ oldu. Setur Kuşadası Marina, programın gerekliliklerini yerine getirerek misafirlerine artık bu sertifika ile hizmet vermeye başladı.

Salgın sürecinde ziyaretçilerin sağlığının kendileri için her zaman birinci sırada geldiğini belirten Setur Kuşadası Marina Müdürü Hakan Tellioğlu, “Güvenli Turizm Sertifikası’nı almak için geçtiğimiz ay Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru yaptık. Ardından Türk Standartları Enstitüsü Sistem Belgelendirme Grup Başkanlığı tarafından marinamız bir dizi denetimden geçti. Denetlemede tesislerimizin daha önceden belirlenen 187 kritere uygun olup olmadığına bakıldı. Ardından sertifikayı almaya hak kazandık. Misafirlerimize artık bu sertifika ile hizmet edeceğimiz için çok mutluyuz” dedi.





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