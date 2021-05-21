Kuşadası Sanayi Sitesi’nde değişim sürüyor

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( AYDIN ) AYDIN



- Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Sanayi Sitesi’nde gerçekleştireceği yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları için harekete geçti. Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kısa sürede tamamlamayı planladığımız proje ile Sanayi Sitesi esnafımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmiş olacağız” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in kent genelinde başlattığı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Enver Reis Caddesi ile Saçıkara Sokak’taki alt ve üst yapı yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şimdi de Sanayi Sitesi esnafının yol sorununu çözmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ilk etapta Sanayi Caddesi’ndeki 6, 16 ve 18. sokaklarda hafriyat, tesviye ve zemin düzleştirme işlemlerine başlandı. Sanayi Sitesi’ndeki yol yapım ve bakım seferberliği esnaf ve vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Sanayi Sitesi Müdürü Rüştü Üyücü, “Öncelikle Belediye Başkanımız Ömer Günel’e çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız, bize verdiği sözleri teker teker tutuyor. Çalışmalar tamamlandığında Sanayi Sitesi, yollarıyla çok daha konforlu ve güzel bir görünüme kavuşacak” dedi.

Değirmendere Mahallesi Muhtarı İsmail Atal ise “Başkanımız Ömer Günel, göreve geldiği günden bu yana Sanayi Sitesi’nin de bulunduğu mahallemizdeki yolları baştan aşağıya yeniledi. Gerçekten hızına yetişmek çok zor. Ben de Değirmendere Mahallesi sakinleri adına başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Kısa sürede tamamlanacak” Sanayi Sitesi’ndeki yol yapım çalışmalarını 31 Mart yerel seçimleri öncesinde henüz görevde değilken başlattıklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Çalışmaların tamamına yakını Aydın Büyükşehir Belediyemizin verdiği destekle o dönemde bitti. Göreve başladıktan sonra da eksik kalan yolların tamamlanması için büyük çaba sarf ettik. Şimdi de Sanayi Sitesi’nde yeni bir yol yapım ve bakım çalışmasına başladık. Kısa sürede tamamlamayı planladığımız proje ile Sanayi Sitesi esnafımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmiş olacağız” dedi.



