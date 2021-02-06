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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kuşadası polisinin dikkati cinayeti önledi

Kuşadası polisinin dikkati cinayeti önledi

Olay yerinden genel görüntü

( AYDIN )- Kadının eski kocası ile nişanlısı arasındaki silahlı kavga çıktı, cinayeti polis önledi AYDIN

Polis Silahlı Kavga Polis Ekipleri Cinayet Çocuk Parkı 


- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan bir kadının eski kocası ile yeni nişanlısı arasında çıkan kavgada silahın tutukluk yapması ve polisin anında müdahalesi olası bir cinayeti öneldi. Polis tarafından el konulan olayda her iki şahıs da gözaltına alındı. Olay, Türkmen Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı üzerinde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, P.B. isimli kadın nişanlısı M.Ü ile yürüdüğü sırada eski koca T.B. ile çocuk parkı önünde karşılaştı. Burada M.Ü. ile T.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre silahını çeken eski koca T.B., M.Ü.'ye ateş etmek istedi. Silahın tutukluluk yapması sonucu iddiaya göre M.Ü., kendisine silahla saldıran T.B.'a yerden aldığı taş ile saldırdı. Kanlar içerisinde yere düşen eski kocanın silahını alan M.Ü., silahını T.B.'a dogrultarak ateşlemek istedi. Bu sırada Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler olaya müdahale etti. Polislerin hiçbir uyarısını dikkate almayan M.Ü.'nün eline tekme atarak silahı alan polis ekipleri kadınla birlikte eski kocasını ve yeni nişanlısını gözaltına aldı. Karakolda herkes birbirinden şikayetçi oldu Karakola götürülen kadın, eski kocası ve yeni nişanlısı burada yeniden kavga etti. Kavga esnasında yeni nişanlısının düşen telefonunu ele alan kadın, yeni nişanlısının başka bir kadınla da görüşmesi olduğunu görünce bu defa ikili arasında yeniden kavga çıktı. Herkesin birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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