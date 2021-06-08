Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kuşadası polisinden kask uyarısı

Kuşadası polisinden kask uyarısı

Kuşadası ilçe trafik ekipleri kask denetim genel görüntüsü.vatandaş röportaj

( AYDIN ) - AYDIN

Polis 


- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet sürücülerine kask uyarısı yapıldı. Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği Ekipleri tarafından trafikte motosiklet kazalarının artması nedeniyle düzenlenen “hayatı kafama takıyorum” ve “hayatıma kastım yok, kaskım” var projesi kapsamında motosiklet sürücülerini bilgilendiren broşür dağıtıldı. Yapılan uygulamada kask takmayan sürücüler ikaz edilirken, kask takan sürücülere teşekkür edildi İlçe genelinde yapılan motosiklet denetimlerinde de benzer görüntüler yaşandı. Kuşadası’nda polisin eş zamanlı yaptığı denetimlerde kasksız motosiklet sürücüleri durdurularak uyarıldı. Çok sayıda sürücünün kaskını takmak yerine koltuğunun altında taşıdığı görüntülendi. Kuşadası’nın her noktasında “hayatı kafama takıyorum” ve “hayatıma kastım yok, kaskım var' 'projesi kapsamında denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi. (İÜD-OD-Y)
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement