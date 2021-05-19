Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kuşadası plajlarında 19 Mayıs yoğunluğu

Kuşadası plajlarında 19 Mayıs yoğunluğu

Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi milli park genel görüntü, Kuşadası Kadınlar denizi plaj genel görüntü

( AYDIN ) AYDIN

Yabancı Turist 


- Tam kapanmanın sona ermesi ve havaların ısınması ile 19 Mayıs tatilinde yerli ve yabancı turistler sahile akın etti Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kısıtlama önlemleri nedeniyle turistlere kalan sahiller, kademeli normalleşmeyle vatandaşlara açıldı. Özellikle 19 Mayıs’ta Kuşadası’nda dünyaca ünlü Kadınlar Denizi’nde ve Güzelçamlı’daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda yoğunluk oluştu. Türkiye’nin en önemli turizm kenti Kuşadası’ndaki sahillerde, sabahın erken saatlerinden itibaren dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı, Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı’na gelen vatandaşlar, denizin, kumun ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte, sıcak havadan bunalan Kuşadalılar, kumsallarda voleybol oynadı, bol, bol güneşlenip, denizden çıkmadı. Polis ekipleri, yoğunluk oluşan sahillerde sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu. Kent genelinde bazı caddelerde araç trafiğindeki yoğunluk dikkati çekti. (İD-İK-
İlgili Foto Galeriler
Ünlü İsimlerin Tuvalet Kağıdı TelaşıÜnlü İsimlerin Tuvalet Kağıdı Telaşı
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Ece Seçkin Marifetli ÇıktıEce Seçkin Marifetli Çıktı
Aleyna artık bu kadarına pes dedirtti!Aleyna artık bu kadarına pes dedirtti!
Ali Sunal'dan Şaşırtan Kemal Sunal İtirafıAli Sunal'dan Şaşırtan Kemal Sunal İtirafı
Allah Belanı Versin KoronaAllah Belanı Versin Korona
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement