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Kuşadası’nın yenilenen çarşılarına turistler ilgi gösteriyor
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Kuşadası’nın yenilenen çarşılarına turistler ilgi gösteriyor

Kuşadası’nın yenilenen çarşılarına turistler ilgi gösteriyor

Kuşadası çarşıdan görüntü

Turizm Sezonu Yabancı Turist İçme Suyu Turist Normalleşme 

-esnaf ile röp.
-detaylar

( AYDIN ) AYDIN

- Kuşadası’nda, kademeli normalleşmenin 3’üncü etabının başlamasıyla birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde yenilenen turistik çarşılar eski hareketli günlerine kavuştu. Saat kısıtlaması olmaksızın müşteri kabulüne başlayan kafe ve restoranlar, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde tüm alt ve üst yapı sorunları çözülen kentin turistik çarşıları yenilenen yüzüyle çok beğeniliyor. Yağmur suyu, içme suyu, internet ve elektrik hatları tümüyle yenilenen çarşılarda uygulanan çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları ise bölgeye estetik bir görünüm kazandırıyor. 1 Temmuz’da başlayan kademeli normalleşmenin 3’üncü etabı ile birlikte saat kısıtlaması olmaksızın müşteri kabulüne başlayan çarşı esnafı ise yenileme çalışmalarından oldukça memnun. Yaklaşık 11 senedir Kuşadası’nda esnaflık yapan Hüseyin Türker, “Normalleşme süreciyle birlikte Kuşadası’nda turizm sezonunun etkilerini hissetmeye başladık. İşlerimiz yoluna girmeye başladı.
Daha güzel olacağına inanıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin çarşılarımızda yürüttüğü yenileme çalışmalarını başarılı buluyoruz. Cadde ve sokaklarımız çok güzel oldu. Gelen turistler de değişimin farkında. Çok olumlu tepkiler alıyor. Bu güzel çalışmanın turizme etkisi büyük olacak” diye konuştu.

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