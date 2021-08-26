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Kuşadası’nın turistik çarşıları konserlerle şenleniyor
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kuşadası’nın turistik çarşıları konserlerle şenleniyor

Kuşadası’nın turistik çarşıları konserlerle şenleniyor

Kuşadası Öge sokak konser genel görüntüsü

( AYDIN ) AYDIN

Esnaf Kepenk Kapatma Turist Kışla Sel 


- Pandemi sürecinde sahne alamayan müzisyen ve kepenk kapatmak zorunda kalan esnafa destek olmak amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerin son durağı Sevgi Sokak oldu. Kent Orkestrası eşliğinde sahneye çıkan solist Beyza Bakırcı, seslendirdiği şarkılarla Kuşadalılara keyifli bir gece yaşattı. Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenen kentin turistik çarşıları konserlerle şenlenmeye devam ediyor. Korona virüs salgını nedeniyle maddi açıdan zarara uğrayan esnaf ile sahneden uzak kalan müzisyenlere can suyu olmak için gerçekleştirilen konserlere bu kez Sevgi Sokak ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında solist Beyza Bakırcı, Kuşadası Kent Orkestrası ile birlikte son dönemin popüler şarkılarını seslendirdi. Bakırcı’ya, Kuşadalılar da alkışlarla tempo tutarak eşlik etti. Belediye Meclis Üyesi Hayati Atlı, konser sonunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel adına Bakırcı’ya çiçek verdi. Kuşadası’nın yaz boyunca çeşitli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacağını belirten Belediye Meclis Üyesi Hayati Atlı, “Öncelikle sizlere Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’in selamlarını getirdim. Çarşı esnafımız ile saygıdeğer müzisyenlerimiz kış döneminde çok zor günler geçirdi. Kuşadası Belediyesi olarak amacımız bu tür konserler düzenleyerek hem hemşehrilerimizin iyi vakit geçirmesini sağlamak hem de sizlere destek olmak” diye konuştu.

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