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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kuşadası'nın geçmişine ışık tutacak proje için ilk adım atıldı

Kuşadası'nın geçmişine ışık tutacak proje için ilk adım atıldı

Kuşadası Adalızade Mezarlığı Belediye çalışma mezar taşı toplama görüntüleri

( AYDIN ) AYDIN

Mezar Taşları Tarihçi Mezar Taşı 


- Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Adalızade Mezarlığı’nda bulunan Osmanlı dönemine ait mezar taşlarının özel bir alanda sergilenmesi için ilk adımı attı. Kentin tarihine ışık tutacak olan proje kapsamında mezar taşları dikkatli ve titiz bir biçimde yerlerinden sökülerek envanter çalışması yapılması için taşınmaya başlandı. Kuşadası Belediyesi, Adalızade Mezarlığı’ndaki Osmanlı dönemine ait mezar taşlarını kentin kültürel dokusuna kazandırmak için düğmeye bastı. Bu kapsamda mezar taşlarının Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Mezarlık Amirliği ekiplerince sökülmesine başlandı. İlk etapta 520 mezar taşından 170’i sanat tarihçilerinden oluşan bir heyetin gözetiminde bulundukları yerlerden çıkarıldı. Üzerinde Osmanlıca yazılar olan mezar taşları, araçlara yüklendikten sonra tasnif edilmeleri için Mezarlık Amirliği’nin hemen yanındaki alana götürüldü. Proje tamamlandığında mezar taşları, kurulacak olan bir müzede sergilenecek. “Bizim için çok önemli" Kuşadası’nın Osmanlı döneminden kalma çok önemli bir kültürel mirasa ev sahipliği yaptığını belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Herkesin içi rahat olsun. Tarihimize ışık tutan bu taşlar ekiplerimiz tarafından büyük bir özenle taşınıyor. Her biri bizim için çok önemli. Kaybolmaları veya herhangi bir şekilde zarar görmeleri mümkün değil” diye konuştu.

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