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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Kuşadası’ndan İzmir’deki depremzedelere yardım

Kuşadası’ndan İzmir’deki depremzedelere yardım

- Yardım için toplanan malzemelerden görüntüler

( AYDIN ) - AYDIN

Sosyal Medya Depremzede Polis Deprem Yardım Kampanyası 


- Kuşadası’nda Adalet Bakanlığı’na bağlı yediemin otoparkını işleten bir firmanın başlattığı kampanya ile İzmir’deki depremzedelere yardım eli uzandı. Yediemin firması sahibi Gökhan ve Hakan Yıldırım kardeşlerin sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyasına Kuşadalılar büyük ilgi gösterdi. Kısa süre içerisinde toplanan yardım malzemelere 1 kamyon ve iki ticari araca yüklenerek İzmir’e doğru yola çıktı. Yardım kampanyası sırasında arasında polislerin de bulunduğu 15 gönüllü toplanan yardım malzemelerini tasnif ederek, araçlara yükledi. Gökhan ve Hakan Yıldırım kardeşler, “ Deprem tüm bölgemizi etkiledi ama en çok da İzmir’i etkiledi. Bizler de sosyal medyadan kampanya başlatarak, depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak istedik" dediler. (ZH-OD-Y)
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