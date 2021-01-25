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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kuşadası’ndaki tarihi camide restorasyon devam ediyor

- Kuşadası’ndaki tarihi camide restorasyon devam ediyor

Tarihi camiden ve çalışmalardan gör.

Restorasyon 

-Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkan Mahmut Ökçesiz ile röp.

( AYDIN ) Kuşadası’ndaki tarihi camide restorasyon devam ediyor AYDIN

- Aydın'ın Kuşadası ilçesinin en önemli tarihi eserleri arasında yer alan ve tescilli anıt kapsamında bulunan Tarihi Hacı İbrahim Ağa Camisi’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kuşadası’ndaki 5 tarihi camiden biri olan tescilli yapının önemli bir bölümü yıl içerisinde meydana gelen yangında zarar görmüştü. Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkan Mahmut Ökçesiz, Tarihi Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne sahip çıkılmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Caminin restore edilmesi için yaptıkları çağrıya Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden olumlu cevap geldiğini açıklayan Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkan Mahmut Ökçesiz, çağrının hemen ardından Aydın Vakıflar Bölge Müdürü başkanlığındaki bir heyetin Kuşadası’na gelerek durumu yerinde tespit ettiğini ve kısa sürede de onarıma başladığını açıkladı.
(ZH-OD-Y)
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