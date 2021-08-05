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Kuşadası’nda zabıta ekiplerinden yangın uyarısı
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kuşadası’nda zabıta ekiplerinden yangın uyarısı

Kuşadası’nda zabıta ekiplerinden yangın uyarısı

Kuşadası Belediyesi Zabıta ekipleri mesire yerlerini kontrol genel görüntü

( AYDIN ) AYDIN

Orman Yangınları Yangın Felaket Harekete Geç Motorize Ekip 


- Kentte yaşanabilecek olası orman yangınlarının önüne geçebilmek için denetimlerini sıklaştıran Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mesire alanlarında piknik yapan vatandaşlara ateş yakmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Türkiye’nin farklı noktalarında orman yangınları devam ederken Kuşadası Belediyesi, kentte benzer felaketlerin yaşanmaması için harekete geçti. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı motorize ekipler, vatandaşların sıklıkla ziyaret ettikleri mesire alanlarını dolaşarak orman yangınlarıyla mücadele konusunda bilgilendirme çalışması yürütüyor. Piknik yapan kişilere mangal ve semaver yakmamaları konusunda uyarıda bulunan ekipler, vatandaşlardan cam ve plastik gibi atıklarla çevreyi kirletmemelerini istiyor. Adagöl Mesire Alanı’na ailesi ile birlikte piknik yapmaya gelen Seçil Tanırer, “Kuşadası Kaymakamlığı ile Kuşadası Belediyesi’nin orman yangınları ile mücadele etmek için getirdikleri ateş yakma yasağına saygı duyuyor ve sonunda kadar destekliyoruz. Zabıta ekiplerinin denetimleri gerçekten gerekli. Bu zor günleri hep beraber atlatacağız” dedi.
Hem spor yapmak hem de rahat bir nefes almak için Adagöl’ü tercih eden Süleyman Fırıncı ise “Orman yangınları hepimizi çok üzüyor. Ciğerlerimiz yanıyor. Bölgede çalışma yürüten herkese çok teşekkür ederiz. Ateş yakma yasağını doğru buluyorum. Uyulması gereken bir karar” dedi.

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