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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Kuşadası’nda yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

- Kuşadası’nda yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

operasyondan ve yakalanan sahte içkilerden gör

( AYDIN )- Polis 545 litre sahte ve kaçak içkiye el koydu, 1 şüpheli gözaltına alındı AYDIN

Sahte İçki Kırmızı Şarap Sahte İçki Operasyonu Kaçak İçki Alkol Satışı 


- Kuşadası polisi yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda yakalanan toplam 545 litre sahte içkiye el konulurken, bir kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesinde Kuşadası genelinde sahte ve alkol satışına yönelik kapsamlı bir çalışma yaptı. KOM ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonucu, Kuadası’na bağlı Kadıkalesi Mahallesi’nde sahte içki imal edildiği yönünde bilgi alınan bir eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda evde bulunan A.B. isimli bir şüpheli gözaltına alınırken, 300 litre el yapımı şarap, 240 litre el yapımı kırmızı şarap ve 5.50 litre el yapımı rakı olmak üzere toplam 545.50 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi. KOM ekipleri sahte içkilere el koyarken, gözaltına alınan A.B. isimli şüpheli ise sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ZH-OD-Y)
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