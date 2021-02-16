Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Kuşadası’nda yarım kilo uyuşturucu yakalandı

- Kuşadası’nda yarım kilo uyuşturucu yakalandı

-Polis kamerası görüntüleri

( AYDIN ) AYDIN

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Şüpheli Araç 


- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli de gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kusadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Kuşadası’nın Selçuk tarafından girişindeki uygulama noktasında bir şüpheli araç kontrollü olarak durduruldu. Araçta bulunan S.A. isimli şüpheli gözaltına alınırken narkotik köpeği Honaz ile araçta yapılan aramalarda ise ön koltukta paspasın üstünde bulunan poşet içerisinde şeker kutusunun içine saklanmış vaziyette toplam yarım kilo kristal tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik ekipleri uyuşturucu maddeye el koyarken, gözaltına alınan S.A. isimli şüpheli sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. S.A. emniyetteki sorgusun ardından adliyeye sevk edilecek. (ZH-OD-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı