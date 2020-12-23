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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kuşadası’nda yakalanan Romanyalı uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kuşadası’nda yakalanan Romanyalı uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Şahsın adliyeye sevk edilmesi

( AYDIN ) AYDIN

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Sınır Dışı 


- Kuşadası’nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Romanya uyruklu bir şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Esranur M. İle Romanya uyruklu Alexandru V. Ve Suriye uyruklu Ebrahem A.’yı takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından narkotik dedektör köpeği Aşil ile birlikte Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, satışa hazır hale getirilmiş 22.5 gram metamfetamin ve 20 gram esrar maddesi ile 10 adet de uyuşturucu ecstasy hap, 1 adet hassas terazi 1 adet 9 mm tabanca ve 1 adet kama ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı bugün Kuşadası’nda hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Romanya uyruklu Alexandru V’yi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklarken, Suriye uyruklu Ebrahem A. İse uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. (ZH-İK-
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