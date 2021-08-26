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Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ağır yaralı
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ağır yaralı

Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ağır yaralı

-Kazadan genel görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

Trafik Kazası Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 


- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kaza Türkmen Mahallesi Kalender Mustafa Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. yönetimindeki motosiklet ile E.H. yönetimindeki otomobil ile sokak üzerinde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü H.D.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öte yandan metrelerce sürüklenen motosikletin yakınında bulunan silaha polis ekipleri el koydu. Hastanede tedavi altına alınan H.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (EK-MU-
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