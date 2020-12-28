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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Kuşadası’nda tır tarlaya uçtu

- Kuşadası’nda tır tarlaya uçtu

kaza yerinden genel görüntü

( AYDIN ) AYDIN

Polis Jandarma Tır Şoförü Sağanak Yağmur Sağlık Ekipleri 


- Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde bir tır yolda çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Kaza, Davutlar Mahallesi’ne bağlı Ağaçlı yolunda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke’den Davutlar’a gelen Gürhan T. (36) yönetimindeki 35 ACS 998 plakalı dorseli yüklü tır, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde virajı alamayarak yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak tarlaya uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kendi imkanlarıyla çıkan tır şoförü Gürhan T., kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Dorse yüklü tır kullanılamaz hale gelirken çevredeki vatandaşlar aynı virajda sürekli kaza olduğunu belirtti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (EK-OD-Y)
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