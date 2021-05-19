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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kuşadası’nda Thodex operasyonu: 1 gözaltı

Kuşadası’nda Thodex operasyonu: 1 gözaltı

Şüpheli Zuhal Özer'in adliyeye getirilişi

Akalan Gesi Dolandırıcılık Nitelik İstihbarat 

-Kuşadası Adliyesi genel görüntü

( AYDIN )- Faruk Fatih Özer’in yengesi Kuşadası’nda yakalandı AYDIN

- Türkiye’nin gündemine düşen Thodex firmasının firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in yengesi Zuhal Özer Kuşadası’nda yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli adli makamlara sevk edildi. Kripto para şirketi Thodex’e yönelik, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma hız kesmeden devam ediyor. Aydın Siber Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Aydın İstihbarat Şube Amirliği ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen ortak operasyonda, şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in ağabeyi olan Güven Özer’in eşi Zuhal Özer yapılan operasyonla Kuşadası’nda kıskıvrak yakalandı. Güven Özer geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonla yakalanmış çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık’’ suçlarından Türkiye geneli aranan Zuhal Özer, Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi’nde yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Özer, alınan ilk ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi. (EK-İK-
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