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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Kuşadası’nda stadyumda çadır kent kuruldu

Kuşadası’nda stadyumda çadır kent kuruldu

Drone görüntüleri

Artçı Deprem Deprem Çeşmeli Çadır Kent 

-Aktüel görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

- Ege Denizi’nde meydana gelen depremin ardından artçı depremlerle sallanmaya devam eden Kuşadası’nda ihtiyaç duyan vatandaşlar için çadır kent kuruldu. Kuşadası Belediyesi’ne ait Özer Türk Stadyumu’nda AFAD tarafından kurulan çadır kent içerisinde 50 çadır bulunuyor. Kuşadası Belediyesi'nin İkiçeşmelik Parkı'na kurduğu 4'ü sahra toplam 30 çadırla birlikte Kuşadası'nda vatandaşlara hizmet veren çadır sayısı 80'e ulaştı. Afetlerden sorumlu Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel stadyum içerisinde kurulan çadır kentte incelemede bulundu ve AFAD yetkililerinden bilgi aldı. Aydın Vali Yardımcısı Günay ve Kaymakam Yücel daha sonra Kuşadası Belediyesi öncülüğünde kurulan kriz masasını ziyaret ederek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bu arada, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Özer Türk Stadyumu’nda kurulan 50 çadır korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
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