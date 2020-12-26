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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kuşadası’nda sahte alkol içen bir kişi hayatını kaybetti

Kuşadası’nda sahte alkol içen bir kişi hayatını kaybetti

Hastaneden ve acil servisten görüntü

( AYDIN ) AYDIN

Acil Servis 


- Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde sahte alkol içen bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Ege Mahallesi Zirve Kent sitesi’nde saat 18.00 siralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Cengiz Güler eşi Ayşe Güler ile birlikte İzmir’den sahte alkol aldı. Çift, öğlen saatlerinde evlerinde içmeye başladı.
Bir süre sonra Cengiz Güler fenalaşarak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İki çocuk babası Güler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güler’in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası belirlenecek. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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