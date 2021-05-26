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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Kuşadası’nda sahile ölü yunus vurdu

- Kuşadası’nda sahile ölü yunus vurdu

Ekodosd başkanı Bahattin Sürücü ile röportaj sahil siteleri ölü yunus inceleme görüntüleri

( AYDIN ) AYDIN

Köpek Köpekbalığı Yunuslar Delphi 


- Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, sahil sitelerine ölü bir yunusun kıyıya vurduğu ihbarı yapıldı. Ete Sitesi plajına vuran yunusa yapılan incelemede, Tırtak (Delphinus delphis) türü olduğunu anlaşıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan EKODOSD başkanı Bahattin Sürücü. “Yaptığımız incelemede 1.90 mt. Boyundaki yunusun çene altında derin bir yara olduğu gördük. Muhtemelen delici bir aletle bu hale getirildiğini tahmin ediyoruz. Denizlerimizin en sevimli canlılarından olan yunuslar konusunda ne yazık ki bazen de böyle istenmeyen durumlar olabiliyor. Bazen kasti ölümler olsa da, genelde ağlara takılarak boğulma ve denize atılan plastikler nedeniyle ölümler görülmektedir. Bazen de daha önce yaptığımız çalışmalarda da görüldüğü gibi, kanla beslenen ve yunusu zayıf düşüren parazitler nedeniyle öldükleri biliniyor.Yunusun gerekli kayıtları ve doku örnekleri alınıp, Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürü Koray AŞIK’la görüşülerek, Milli Parka gömülmesi sağlandı. Sadece Mayıs ayı içinde; 5 adet Chelonia mydas türü Yeşil Kaplumbağa, 3 adet Caretta caretta türü İrbaşlı deniz kaplumbağası, 1 adet Hexanchus griseus türü Bozcamgöz bir köpekbalığı ve 2 adet Delphinus delphis Tırtak yunus ölü olarak bulunduğunu belirten Sürücü.Kuşadası Körfezi’nde farklı türlerin görülmesi, denizel bio çeşitlilik açısından ne kadar zengin olduğunu da göstermektedir. Ancak bu zenginliğin de mutlaka korunması gerekir. Bu canlılara karşı herkesin duyarlı olması ve bu türlerin yaşam alanı olan denizlerimizin temiz tutulması çok önemlidir” ifadelerini kullandı. (EK-OD-Y)
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