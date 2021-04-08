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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kuşadası’nda Ramazan öncesi fırın denetimi

Kuşadası’nda Ramazan öncesi fırın denetimi

Kuşadası Belediyesi denetleme görüntüleri

( AYDIN ) AYDIN

İmalathane Zabıta Gıda Güvenliği Trol 


- Kuşadası Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesi fırınlarda hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı. Gıda ürünü satışı yapan işletmelere yönelik kontrollerin Ramazan boyunca devam edeceği belirtildi. Kuşadası Belediyesi, vatandaşların hijyenik ve sağlıklı gıdaya ulaşması için denetim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Ramazan ayı öncesi kent genelindeki fırınlar ile tatlı siparişi alan işletmelerde hijyen ve gıda güvenliği denetimi yapıldı. "Ekmeklerin gramajları kontrol edildi" Denetimde, işletmelerin imalathane bölümlerinin, un depolarının ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu ile ekmeklerin gramajları kontrol edildi. Mevzuata uygun olmayan işletme sahiplerine gerekli uyarılarda bulunuldu. Ayrıca kontroller sırasında, zabıta ekiplerince son tüketim tarihi geçmiş, etiket bilgileri tam olmayan ve saklama koşullarına uygun olmayan malzemelere el konuldu.
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