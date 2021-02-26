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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kuşadası’nda okullar yüz yüze eğitime hazır

Kuşadası’nda okullar yüz yüze eğitime hazır

-Okullardan görüntü

Temizlik Aracı Öğretmenler Öğretmen Dezenfeksiyon Öğrenciler 

--Dezenfekte çalışmalarından görüntü

( AYDIN ) AYDIN

- Kuşadası Belediyesi, 1 Mart’ta 8. ve 12. sınıflar için başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde ilçe genelindeki tüm okulları korona virüse karşı dezenfekte etti. Korona virüs ile mücadelesini aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi, ilçede bulunan 46 okulu yüz yüze eğitime hazırlamak için detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, öğrencilerin okullarda toplu olarak kullandıkları sınıf, yemekhane, koridor ve tuvalet gibi tüm alanları özel solüsyonlarla dezenfekte ederek bahçeleri, spor sahalarını ve oyun alanlarını özel temizlik aracıyla köşe bucak temizledi. Önce süpürülüp ardından sıcak suyla yıkanan alanlar hijyenik hale getirildi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 1 Mart’ta yüz yüze eğitime başlayacak tüm öğrencilere başarılar dileyerek “Çocuklarımız uzun bir aranın ardından okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşacak. Kuşadası Belediyesi olarak biz de çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını korumak için gerekli hazırlıkları yaparak tüm okullarımızı hijyenik hale getirdik. Okullarımızda yaptığımız detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yıl boyunca devam edecek. Umuyorum ki vakalarda beklenen düşüş bir an öce yaşanır ve tüm öğrencilerimiz en kısa süre içerisinde okullarına dönebilir” dedi.

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