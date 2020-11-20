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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Kuşadası’nda motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Kuşadası’nda motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Kaza yerinden görüntüler

Trafik Kazası Motosiklet Kazası Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Sağlık görevlilerinin kazazede kadina müdahalesi
-Yaralının ambulansa alınması
-Genel ve detaylar

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, Türkmen Mahallesi Hasan Reis Bulvarı üzerinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 BV 990 plakalı motosiklet sürücüsü Esra Sönmez (32), motosikletiyle seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşaktaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sönmez, metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından darbe alan genç kadın ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından kafatasında kırıklar oluştuğu öğrenilen Sönmez, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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