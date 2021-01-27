Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kuşadası’nda mezar taşları müzesi açılacak

Kuşadası’nda mezar taşları müzesi açılacak

Adalızade Proje Yeri Det. Görüntü,

Mezar Taşları Mezar Taşı Örnek Proje Allah 

-Adalızade Mezar Taşları, Adalızade Türbesi,
-Meclis Toplantısında proje gösterilirken gör.
-Mahmut Ökçesiz Röp.

( AYDIN )- Müzede Osmanlı dönemine ait mezar taşları sergilenecek AYDIN

- Osmanlı dönemine ait eserlerin teşhir edilmesinin planlandığı“ Adalızade Mezar Taşları Sergi Reyonları Projesi “ hayata geçiriliyor. Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği’nin girişimi ve Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen olan proje için ilk adım Kuşadası Belediyesi tarafından atıldı ve zemin çalışması başladı.
Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek olan örnek proje ile gelecek nesillere önemli kültürel mirasların aktarılması hedefleniyor. Proje kapsamında, Kuşadası Adalızade Mezarlığı’ndaki Osmanlı dönemi tarihi mezar taşları sergi reyonlarında teşhir edilecek, gezi ve seyir terasları yapılacak, taşların üzeri kaplanacak. Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz, örnek projenin zemin çalışmalarının Kuşadası Belediyesi tarafından başlatıldığını söyledi.

Katkılarından dolayı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür eden Ökçesiz, projenin Kuşadası Belediyesi Etüd-Proje Müdürlüğü ve Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği tarafından birlikte hazırlandığını ve Kuşadası Belediye Meclisi ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından da onaylandığını söyledi.

Katkılarından dolayı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür eden Ökçesiz, “ Adalızade Mezar Taşları Sergi Reyonları Projesi “ resmen başladı.
Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kepçelerle zemin düzenleme çalışması yapıldı. Birkaç gün sürmesi beklenen zemin düzenleme ve tesviye çalışmasından sonra proje devam edecek. Osmanlı dönemi tarihi mezar taşları inşallah bu proje ile sergi reyonlarında teşhir edilecek, levhalandırılacak, gezi ve seyir terasları yapılacak, taşların üzerleri kaplanacak. Mezarlığımızda Osmanlı dönemine ait tescilli 521 mezar taşımız var. Mezar taşlarımızın en eskisi 450, en yenisi ise 125 yıllık. Projemiz üç ana bölümden oluşuyor “ diye konuştu.
(ZH-OD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement