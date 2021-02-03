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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kuşadası’nda metrekareye 80 kilogram yağmur düştü

Kuşadası’nda metrekareye 80 kilogram yağmur düştü

yağmurdan ve su baskınlarından görüntüler

Sağanak Yağmur Çeşmeli Toprak Kayması 

-belediyenin temizleme çalışmalarından görüntüler

( AYDIN ) - AYDIN

- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, dün gece son yılların en şiddetli sağanak yağmuru etkili oldu. Sabah saatlerine kadar devam eden gök gürültülü sağanak yağmur Kuşadası’nda günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Gece boyunca Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye ve ASKİ ekipleri ile birlikte sahada olan ve halen çalışmalarına devam eden Kuşadası Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yaşanan tüm olumsuzluklara anında müdahale etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan yağış ve fırtına uyarısının ardından öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, Kuşadası'nda gece boyunca etkili oldu. Aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanakta, ilçede metrekareye ortalama 80 kilogram yağmur düştü. Sağanak yağış nedeniyle en büyük olumsuzluk Kuşadası-Söke çevre yolunun AVM kavşağında yaşandı. Biriken yağmur suları, çevre yolunu göle dönüştürerek sürücülere zor anlar yaşattı. Çevre yolu, ASKİ ve Kuşadası Belediyesi ekiplerinin anında müdahalesi ile yeniden ulaşıma açıldı. Aşırı yağmur, İkiçeşmelik Mahallesi Neslihan Sitesi mevkiinde de küçük çaplı bir toprak kaymasına neden oldu. Yola düşen toprak ve taş parçaları Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından temizlendi. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla yoğun yağışlardan etkilenebilecek bölgeleri gece boyunca dolaştı. Başkan Yardımcıları, ekiplere yaşanabilecek her türlü olumsuzluğun önüne anında geçilmesi için talimat vererek sahada incelemelerde bulundu. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri, çalışmalarına sabah saatlerinde de devam etti. Sağanak nedeniyle kent genelindeki yollarda biriken taş parçaları ile çamur tabakası, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. (ZH-OD-Y)
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