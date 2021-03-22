Kuşadası’nda kent mobilyaları usta ellerde yeniden hayat buluyor



- Kuşadası Belediyesi, çocuk parkları ile yeşil alanlardaki kent mobilyalarını yenilemeye başladı.

Yerlerinden sökülerek Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesine götürülen kent mobilyaları, belediyede görevli marangozlar tarafından yenilerek daha estetik ve konforlu bir hale getiriliyor. Kuşadası Belediyesi, kentteki park ve yeşil alanları daha modern ve estetik bir hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bu kapsamda rutin ot biçme, ağaç budama, peyzaj, çiçeklendirme ve çevre temizliği gibi işlerinin yanı sıra park ve yeşil alanlarda bulunan eski bank ve piknik masası gibi kent mobilyalarını yenilemeye başladı.

Ekipler, ilk olarak kent merkezinde yer alan Kasım Yaman Parkı’ndaki bankları yerlerinden sökerek tamir ve tadilattan geçirmek üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesine götürdü. Yenileme çalışmaları kapsamında öncelikle mobilyaların ahşap ve metal malzemeleri bir birinden ayrılarak zımparalanacak hale getiriliyor. Ardından ise usta eller tarafından tamir, boya ve vernik işleminden geçirilen mobilyalar yenilenerek estetik bir görünüme kavuşturuluyor. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, kentteki parklar ile yeşil alanlarda yenileme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek “ Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekipler kentimize yeni yeşil alanlar kazandırmak ve mevcut olanları daha estetik bir hale getirmek için mesai harcamayı sürdürüyor. Park ve yeşil alanlarımızda gerçekleştirdiğimiz modern peyzaj uygulamaları vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler alıyor. Ekiplerimiz son olarak kent mobilyalarımızı yenilemeye başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesine götürülen mobilyalar belediyemizde görevli marangozlar tarafından en düşük maliyetle ve doğaya zarar vermeden yenileniyor. Hemşehrilerimizin dinlenmek ve rahat bir nefes alabilmek için kullandıkları kent mobilyalarımız usta ellerde yeniden hayat buluyor” diye konuştu.

(ZH-OD-Y)



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