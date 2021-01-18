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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kuşadası’nda kar sürprizi

Kuşadası’nda kar sürprizi

kar yağışından detay

( AYDIN ) -- Turistik ilçeye 6 yıl aradan sonra kar yağdı AYDIN

Hafta Sonu Kar Topu Kar Sürprizi Yağan Kar Yağışı 


- Ege Bölgesi ve Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’na 6 yıl aradan sonra kar yağdı. Karla güne uyanan Kuşadalılar büyük bir sürprizle karşılaşırken, çocuklar, soğuğa aldırmadan sabahın erken saatlerinde kar topu oynadı. Aydın’ın yüksek kesimleri ve komşu Sisam adasına kar yağmasının ardından turizm merkezi Kuşadası da 6 yıl aradan sonra yeniden karla tanıştı. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü Kuşadası’nda hafta sonu etkili olan sağanak, bu sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yaklaşık bir saat süreyle yağan kar, evlerin çatılarını, zeytin bahçelerini ve ağaçları beyaza bürüdü. Çocuklar da sabahın erken saatlerine ve soğuğa aldırmadan büyük bir neşeyle sokağa çıkıp, kar topu oynadı. (ZH-İK-
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