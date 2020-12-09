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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kuşadası’nda iki kaplumbağa ölü olarak kıyıya vurdu

Kuşadası’nda iki kaplumbağa ölü olarak kıyıya vurdu

KAPLUMBOĞALAR TELEF OLMUŞ HALDE KIYIDAKİ GÖRÜNTÜSÜ

Deniz Kaplumbağaları Körfez Akalan Caretta Caretta Yunuslar 

-EKİPLERİN İNCELEMESİ
-GENEL VE DETAYLAR

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahil siteleri plajlarında bir gün arayla iki deniz kaplumbağası ölü olarak kıyıya vurdu. Yapılan incelemede ölü kaplumbağalardan birinin chelonia mydas türü yeşil kaplumbağa, diğerinin ise caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağası olduğu tespit edildi. Her iki kaplumbağa üzerinde yapılan incelemelerde herhangi bir yara ve kesi izine rastlanılmazken, muhtemelen trol teknelerinin ağlarına yakalanarak, nefes almak için su yüzeyine çıkamadıklarından yaşamlarını kaybettikleri tahmin edildi. Ölen kaplumbağaların ölçümleri yapılarak kayıtları tutuldu ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için doku örnekleri alındı. Ölü olarak bulunan iki kaplumbağa Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) uzmanları tarafından incelendi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “ Ağlardan çıkarılan kaplumbağalar, balıkçılar tarafından teknede tutulup, kuyruk kısmının altına bir destek konularak suyun çıkması sağlanmalı ve üzeri ıslak bir havluyla örtülmelidir. Bu tür uygulamalar sonunda birçok kaplumbağanın hayatı kurtulmuştur. Ancak kaplumbağalara bu uygulamayı yapmak yerine denize atıldıklarından kurtulma şansları kalmamaktadır. Deniz ekosistemine zarar veren trol ağları, bölgemizde deniz kaplumbağaları ve yunusların ölmesine neden olmaktadır. Kuşadası körfezinde son yıllarda ölen deniz kaplumbağalarına bakıldığında juvenil yeşil deniz kaplumbağalarının yoğun olduğu görülmektedir. Hem C.Carettaların hem C.mydas türü kaplumbağaların Kuşadası körfezinde dolaşıyor olmaları, denizel biyoçeşitliliğin ne kadar zengin olduğunu da göstermektedir" dedi.
(ZH-OD-Y)
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